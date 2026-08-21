Meso Numismatics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Meso Numismatics hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 310.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch