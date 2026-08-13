Mesaieed Petrochemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mesaieed Petrochemical hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 QAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mesaieed Petrochemical 0.010 QAR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Mesaieed Petrochemical im vergangenen Quartal 24.2 Millionen QAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mesaieed Petrochemical 22.7 Millionen QAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch