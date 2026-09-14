Mesabi Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mesabi Trust liess sich am 11.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mesabi Trust die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mesabi Trust ein EPS von 0.360 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2.5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 55.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mesabi Trust 5.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch