Mesa Royalty Trust Units of Benef Interest präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 86.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch