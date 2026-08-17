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17.08.2026 06:37:00
Mesa Royalty Trust Units of Benef Interest öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mesa Royalty Trust Units of Benef Interest hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.090 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.2 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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