Mesa Laboratories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mesa Laboratories hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mesa Laboratories 0.450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Mesa Laboratories im vergangenen Quartal 62.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mesa Laboratories 60.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch