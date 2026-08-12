Mesa Laboratories: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mesa Laboratories hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.850 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mesa Laboratories im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 59.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch