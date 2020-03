Merz sieht wegen Coronavirus höhere Gefahr für Rezession

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Politiker Friedrich Merz befürchtet, dass der Coronavirus die ohnehin geschwächte Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. Der Bewerber um den CDU-Vorsitz sagte am Montag im MDR, dass die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus möglicherweise grösser sein könnten als die gesundheitlichen Probleme für sich genommen.

"Es kann sein, dass wir am Rande einer Rezession stehen. Die Wirtschaft hat sich ohnehin abgekühlt in den letzten Wochen und Monaten und zwar vor Corona. Und das könnte jetzt wie eine Art Brandbeschleuniger wirken auf die ohnehin schwache wirtschaftliche Lage, die wir schon zu Beginn des Jahres 2020 hatten", so Merz.

Deutschland sei gut vorbereitet auf die Coronakrise, so Merz, der die Arbeit von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ausdrücklich lobte. Europa müsse nun alles tun, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Trotzdem sehe er erhebliche Folgen für die internationale Wirtschaft.

Merz warnt vor Wiederholung der Flüchtlingskrise von 2015

In dem Interview mahnte Merz auch wegen des Flüchtlingsandrangs an der türkisch-griechischen Grenze vor einer Wiederholung der Flüchtlingskrise von 2015. Wichtig sei es nun, dass Deutschland der Türkei helfen sollte, vielleicht auch mehr helfen als es das bislang getan habe. Aber auch an die Flüchtlinge müsse ein klares Signal gesendet werden.

"Es hat keinen Sinn, nach Deutschland zu kommen. Es gibt keine Möglichkeit, dass Ihr alle Euch auf den Weg nach Deutschland macht. Wir können Euch hier nicht aufnehmen", so Merz an die Adresse der Flüchtlinge. "Aber umgekehrt, wir müssen bereit sein, auch jede Unterstützung, jede Hilfe auch an die Türkei zu geben, dort den Flüchtlinge ein einigermassen menschenwürdiges Unterkommen zu ermöglichen."

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vergangene Woche angekündigt, die Grenzen zu Griechenland und Bulgarien zu öffnen. Damit setzt er den Flüchtlingspakt zwischen der Europäischen Union und der Türkei ausser Kraft. Die EU hatte der Türkei Milliarden-Hilfen für die Versorgung der Flüchtlinge zugesagt. Im Gegenzug hat die Türkei in den vergangenen Jahren rund 3,7 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Erdogan hat der EU vorgeworfen, sich nicht an die Zusagen gehalten zu haben.

March 02, 2020 05:00 ET (10:00 GMT)