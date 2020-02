Merz kandidiert mit Programm der Erneuerung für CDU-Vorsitz

BERLIN (Dow Jones)--Der Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats, Friedrich Merz, kandidiert für den CDU-Bundesvorsitz. Er habe sich "nach reiflicher Überlegung" entschlossen, beim Sonderparteitag am 25. April erneut zu kandidieren, erklärte er in der Bundespressekonferenz in Berlin. Im Falle seiner Wahl werde er der CDU "in jedem Fall" eine Frau als Generalsekretärin vorschlagen. Ab heute habe seine Partei die Alternative "zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung", erklärte er mit Blick auf die kurz zuvor erklärte Kandidatur von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet.

Eine Teamlösung, wie sie von der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Spiel gebracht worden war, schloss Merz indes aus. Er selbst habe sein Leben lang im Team gearbeitet, nun aber gehe es "um den Teamführer". Es habe "sehr offene, sehr ernsthafte, sehr vertrauensvolle Gespräche" mit den anderen Kandidaten über diese Frage gegeben. Die Frage, ob er im Fall der Niederlage Stellvertreter sein könne, habe sich indes "erledigt", erklärte er mit Blick auf Laschet, der zusammen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Vize antritt. "Ich spiele auf Sieg und nicht auf Platz", so Merz. "Ich will gewinnen."

Die Frage der Kanzlerkandidatur werde "im Einvernehmen von CDU und CSU" später entschieden. Gleichwohl sei jeder CDU-Vorsitzender "grundsätzlich geeignet, Kanzlerkandidat zu werden", betonte der 64-Jährige.

Die CDU stehe nun vor einer "Richtungsentscheidung". Merz selbst will mit den Themen Bildung, Chancengerechtigkeit für junge Menschen und Altersversorgung antreten. Die Grosse Koalition verschiebe die Lasten auf die zukünftige Generation. Deshalb brauche es "einen neuen Generationenvertrag für Deutschland". Mit Blick auf den Rechtsterror erklärte er, die CDU müsse das Vertrauen in den Rechtsstaat wieder herstellen. Dazu gehörten kontrollierte Einwanderung und ein besserer Schutz der EU-Aussengrenzen.

Auch bei der Digitalisierung und der Energiepolitik drohe Deutschland abgehängt zu werden, sagte Merz. Das Ziel der CO2-Neutralität werde zu einem "exponentiell steigenden Strombedarf" führen und nicht nur durch Wind und Sonne gelöst werden. Für junge Unternehmen müsse es bessere Anreize geben, in Deutschland zu bleiben. In der Aussen- und Sicherheitspolitik fordert Merz "mehr Engagement" und "mehr Europa". Ziel sei es, dass auch Konservative in der Union wieder eine Heimat hätten.

