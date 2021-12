Merz gewinnt Mitgliederentscheid um CDU-Vorsitz mit grossem Vorsprung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Friedrich Merz hat den Mitgliederentscheid um den CDU-Vorsitz im dritten Anlauf klar gewonnen. Norbert Röttgen und Helge Braun lagen abgeschlagen auf Rang zwei und drei. Da Merz im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erhalten hat, bedarf es keiner Stichwahl.

In ihrem ersten Mitgliederentscheid, bei dem die CDU-Mitglieder online oder per Briefwahl abstimmen konnten, landete der frühere Unionsfraktionschef Merz mit 62,1 Prozent der abgegebenen Stimmen vor Norbert Röttgen, der mit 25,8 Prozent auf Rang zwei landete. Der frühere Kanzleramtsminister Braun bildete mit 12,1 Prozent das Schlusslicht. Insgesamt stimmten 64,31 Prozent der rund 400.000 CDU-Mitglieder ab.

Für Merz ist es der dritte Versuch, Vorsitzender der CDU zu werden. Röttgen hat seinen Hut zum zweiten Mal in den Ring geworfen. Merz sicherte seiner Partei zu, Teamarbeit an vorderer Stelle zu stellen.

"Wir werden im Januar den Vorsitzenden und auch den gesamten Bundesvorstand der CDU Deutschlands dann erst endgültig und wirksam wählen. Ich biete allen Kandidatinnen und Kandidaten schon heute ein gutes Miteinander auf dem Weg dorthin an", sagte Merz.

"Wir sind nicht für uns selbst da, sondern wir haben einen Auftrag, auch hier in Berlin in der Opposition."

Merz erklärte, dass er aktuell nicht den Vorsitz der Unionsbundestagsfraktion anstrebe, da die Wahl nicht anstehe. Auch sei sein Sieg bei dem CDU-Vorsitz keine Vorentscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur der Union. Röttgen und Braun versprachen, mit Merz gemeinsam für die Zukunft der CDU zu arbeiten.

Merz muss nun auf dem CDU-Bundesparteitag am 21. und 22. Januar 2022 formal bestätigt werden. Denn die Statuten der CDU sehen keinen Mitgliederentscheid vor. Der Sieger wird dann der dritte CDU-Vorsitzende innerhalb gut drei Jahren. Laschet hatte erst am 16. Januar die Wahl zum CDU-Chef gegen Merz und Röttgen gewonnen. Er wurde anschliessend zum Unionskanzlerkandidaten gekürt. Nach einem enttäuschenden Bundestagswahlkampf, der in dem historisch schlechtesten Abschneiden der Union bei der Wahl Ende September mündete, kündigte Laschet seinen Rückzug an.

Mit einem personellen Neuanfang will sich die CDU besser für die drei wichtigen Landtagswahlen im Frühjahr aufstellen. Die Landtage im Saarland sowie in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen werden neu gewählt. In den drei Bundesländern stellt die CDU den Regierungschef.

