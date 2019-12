Merus kündigt Wechsel in der Position des Chief Executive Officer an

— Bill Lundberg, M.D., nominiert für die Ernennung zum Chief Executive Officer —

— Ton Logtenberg, Ph.D., tritt nach 16 Jahren in führender Position ab —

— Wechsel tritt am 31. Dezember 2019 in Kraft —

UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Mass., Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ("Merus", "wir", "unser" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das klinische Studien durchführt und innovative bispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics®) entwickelt, gab heute bekannt, dass Dr. Ton Logtenberg am 31. Dezember 2019 als CEO, President, Principal Financial Officer und Geschäftsführer des Unternehmens zurücktreten wird. Der Vorstand von Merus hat Dr. Sven (Bill) Ante Lundberg, zurzeit ein nicht geschäftsführendes Mitglied im Vorstand von Merus, als Nachfolger von Dr. Logtenberg als CEO, President und Principal Financial Officer von Merus nominiert. Gemäss niederländischem Recht wird über die Ernennung auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber am 31. Dezember 2019 abgestimmt. Dr. Logtenberg wird während der Übergangsphase im nächsten Jahr als Senior Advisor für Merus tätig bleiben.

"Es war ein grosses Privileg, das Unternehmen als Gründer, CEO und President 16 Jahre lang geführt zu haben", sagte Dr. Ton Logtenberg. "Gemeinsam haben wir die Vision von einer erstklassigen bispezifischen Antikörpertechnologie in ein globales Biotechnologieunternehmen im Bereich der klinischen Forschung transformiert. Ich bin unglaublich stolz auf das Team und unsere Errungenschaften und ich bin auch sehr optimistisch in Bezug darauf, was die Zukunft für Merus bereithält. Es war mir eine Ehre, Merus in seiner Mission zu unterstützen, Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten mit innovativen Therapeutika zu versorgen, und ich freue mich, dass Bill Lundberg als CEO und President das Ruder übernimmt und unsere gemeinsamen Visionen und Ziele weiter voranbringt."

Dr. Bill Lundberg wurde 2019 Mitglied des Vorstands von Merus. Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Verwaltung und Leitung biotechnologischer Forschungen und Entwicklungen mit und verfügt über einen Hintergrund als medizinischer Onkologe. Er hat umfangreiche Erfahrung in allen Aspekten und Phasen der Arzneimittelentwicklung sowohl im akademischen als auch im industriellen Umfeld. Zuletzt war Dr. Lundberg Chief Scientific Officer bei CRISPR Therapeutics und Head of Translational Medicine bei Alexion Pharmaceuticals.

Dr. Russell Greig, Vorstandsvorsitzender, sagte: "Im Namen des gesamten Unternehmens und des Vorstands möchte ich Ton Logtenberg für seine unerschütterliche, inspirierende Führung und sein Engagement herzlichst danken. Unter seiner Leitung hat sich Merus von einem Unternehmen mit der Vision, neuartige Antikörpertherapeutika zu entwickeln, zu einem führenden multispezifischen Antikörperhersteller mit vier vielversprechenden Kandidaten in der klinischen Entwicklung gewandelt. Logtenbergs starker Glaube an die Wissenschaft und Technologie als Grundlage für die Entwicklung innovativer Medikamente hat dem Unternehmen eine einzigartige Plattform für eine kontinuierliche Pipeline von differenzierten Arzneimittelkandidaten für Patienten mit ungedecktem Behandlungsbedarf gegeben.

Dr. Greig fuhr fort: "Wir freuen uns, die Ernennung von Bill Lundberg zum neuen CEO und President von Merus bekannt zu geben. Er ist eine ausgewiesene Führungskraft in der Branche mit breit gefächerter Expertise auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung. Als aktuelles Mitglied des Vorstands von Merus sorgt er für Kontinuität und bringt eine starke Mischung aus Fähigkeiten und Qualitäten mit, die für die Führung des Unternehmens erforderlich sind. Wir sind zuversichtlich, dass Dr. Lundberg die beeindruckenden Fortschritte von Merus fortsetzen wird, wenn das Unternehmen die nächste Wachstumsphase erreicht."

"Ich bin dankbar für die Gelegenheit, Merus in dieser aufregenden Zeit für das Unternehmen leiten zu dürfen", sagte Dr. Lundberg. "Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Ton Logtenberg und dem Team von Merus, um die Dynamik der Erfolge des Unternehmens zu nutzen, darunter die jüngsten klinischen Proof-of-Concept-Daten für Zenocutuzumab (MCLA-128) bei Patienten mit soliden Tumoren, die NRG1-Fusionen aufweisen, die Weiterentwicklung unserer aktuellen Programme durch die Klinik und die Beschleunigung unserer führenden multispezifischen Antikörperplattformen, um die Pipeline hochinnovativer Medikamente für die entsprechenden Patienten weiter auszubauen."

Über Bill Lundberg, M.D.

Dr. Bill Lundberg war zuletzt als Chief Scientific Officer bei CRISPR Therapeutics tätig, wo er an der Gründung des Unternehmens in Cambridge, Massachusetts, beteiligt war und die Entwicklung der ersten CTA-Zulassung des Unternehmens leitete. Davor war er Head of Translational Medicine bei Alexion Pharmaceuticals und Chief Medical Officer bei Taligen Therapeutics. Ausserdem hatte er Positionen mit wachsender Verantwortung in der Entwicklung klinischer Arzneimittel und in medizinischen Angelegenheiten bei Xanthus/Anthsoma, Wyeth und Genzyme inne. Dr. Lundberg hat einen MD-Titel an der Stanford University, einen MBA-Abschluss an der University of Massachusetts und einen BS-Abschluss am Massachusetts Institute of Technology erworben. Er absolvierte eine Postdoc-Ausbildung am Whitehead Institute/MIT und eine klinische Ausbildung in Medizin und medizinischer Onkologie an der Harvard Medical School und im Dana-Farber Cancer Institute.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter der Bezeichnung "Biclonics®" innovative Therapeutika aus humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge entwickelt. Biclonics® werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus unter www.merus.nl und auf https://twitter.com/MerusNV .

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, insbesondere Aussagen in Bezug auf die Bereitstellung innovativer Therapeutika für Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten, die klinische Entwicklung und das Versprechen der vier therapeutischen Kandidaten in der klinischen Entwicklung sowie die Qualitäten, die Einzigartigkeit und die Leistungsfähigkeit der Biclonics®-Plattform und die Fähigkeit, eine stetige Pipeline von differenzierten Arzneimittelkandidaten für Patienten mit ungedecktem Behandlungsbedarf bereitzustellen, den Verbleib von Dr. Logtenberg als Senior Advisor für Merus während der Umstellung im nächsten Jahr, die Fortsetzung der Unternehmensentwicklung durch Dr. Lundberg und die nächste Wachstumsphase von Merus. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir unsere Geschäfte einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder an Biclonics® und bispezifischen Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer in der vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien und die nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Incyte oder einem unserer anderen Partner ggf. keine geeigneten Biclonics® oder bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit von Incyte oder einem unserer anderen Partner im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; Schutz unserer proprietären Technologie; unsere Patente werden möglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern umgangen, und unsere Patentanträge werden möglicherweise für nicht die Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es gelingt uns möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren wegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen werden möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder als gegen andere Marken verstossend erachtet.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) unseres Jahresberichts auf Formular 20-F aufgeführt sind, den das Unternehmen am 3. April 2019 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht hat, und unsere sonstigen bei der SEC eingereichten Berichte können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Informationen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

Biclonics® ist eine eingetragene Marke von Merus N.V.