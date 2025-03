Merus gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekannt und berichtet über die Geschäftsentwicklung

- Phase-III-Zulassungsstudien zu Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab in der Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven rezidivierten/metastasierten Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinoms (r/m HNSCC) und Petosemtamab als Monotherapie in der Zweit-/Drittlinienbehandlung des r/m HNSCC nehmen Patienten auf; die Rekrutierung soll bis Ende 2025 weitgehend abgeschlossen sein

- Phase-II-Studie mit Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab in der Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven r/m HNSCC läuft, Aktualisierung der klinischen Daten für das 1. Halbjahr 2025 geplant

- Evaluierung von Petosemtamab beim metastasierten Kolorektalkarzinom (mCRC) in Kombination mit Standard-Chemotherapie in der Erst- und Zweitlinie sowie als Monotherapie in der Drittlinie und darüber hinaus läuft; erste klinische Daten zum mCRC für das 2. Halbjahr 2025 geplant

- Basierend auf dem aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens wird erwartet, dass die vorhandenen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und marktgängigen Wertpapiere die Geschäftstätigkeit von Merus bis 2028 finanzieren werden

UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Mass., March 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) (Merus, das Unternehmen, wir oder unser), ein Onkologieunternehmen, das innovative, multispezifische Volllängen-Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Biclonics®, Triclonics® und ADClonics®) entwickelt, hat heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bekannt gegeben und über den aktuellen Stand der Geschäftsentwicklung berichtet.

"Wir glauben, dass die Tatsache, dass Petosemtamab von der FDA zwei Breakthrough-Therapy-Kennzeichnungen erhalten hat – zuvor als Monotherapie beim r/m HNSCC in der Zweitlinie und darüber hinaus und erst kürzlich, basierend auf aktualisierten Daten zur klinischen Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit von Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab in der Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven r/m HNSCC – darauf schliessen lässt, dass diese Behandlungsschemata eine wesentliche Verbesserung gegenüber verfügbaren Therapien darstellen können", so Dr. Bill Lundberg, President und Chief Executive Officer von Merus. "Wir freuen uns darauf, im ersten Halbjahr 2025 aktualisierte klinische Daten, einschliesslich der Dauerhaftigkeit, zu Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab in der Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven r/m HNSCC für die gesamte Phase-II-Kohorte zu veröffentlichen."

Petosemtamab (MCLA-158: EGFR x LGR5 Biclonics®): Solide Tumoren

LiGeR-HN1, eine Phase-III-Studie zur Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven r/m Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinoms (HNSCC), und LiGeR-HN2, eine Phase-III-Studie zur Zweit-/Drittlinienbehandlung des r/m HNSCC nehmen Patienten auf – wir erwarten, dass die Rekrutierung in beiden Studien im Wesentlichen bis zum Ende des Jahres 2025 abgeschlossen ist; klinisches Update zur Phase-II-Studie in Kombination mit Pembrolizumab in der Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven r/m HNSCC für das 1. Halbjahr 2025 geplant; Phase-II-Studie zur Behandlung des metastasierten Kolorektalkarzinoms (mCRC) in der Erst-, Zweit- und Drittlinie und darüber hinaus läuft; erste klinische Daten zum mCRC sind für das 2. Halbjahr 2025 geplant

Im Februar 2025 hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab den Breakthrough-Therapy-Status (BTD) für die Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit r/m PD-L1-positivem HNSCC mit CPS = 1 zuerkannt. Die Erteilung dieses Status wurde in unserer Pressemitteilung Petosemtamab erhält von der FDA in den USA den Breakthrough Therapy-Status für die Erstlinienbehandlung von PD-L1-positiven Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen (18. Februar 2025) ausführlich beschrieben.

Im September 2024 gab Merus bekannt, dass der erste Patient in LiGeR-HN1, einer Phase-III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab als Erstlinientherapie beim PD-L1-positiven r/m HNSCC im Vergleich zu Pembrolizumab, behandelt wurde. In dieser Studie werden die Patienten nach dem Zufallsprinzip für die Verabreichung von Petosemtamab plus Pembrolizumab oder Pembrolizumab-Monotherapie randomisiert. Dies wurde in unserer Pressemitteilung, Merus gibt Behandlung des ersten Patienten in klinischer Phase-III-Studie LiGeR-HN1 zur Bewertung von Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab bei rezidivierendem/metastasierendem Plattenepithelkarzinom des Kopfes und Halses in der Erstlinie bekannt (30. September 2024) ausführlich beschrieben.

Auf der Jahrestagung 2024 der American Society of Clinical Oncology® (ASCO®) präsentierte Merus ein klinisches Zwischenupdate zu Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab in der Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven r/m HNSCC und zeigte eine Ansprechrate von 67 % bei 24 auswertbaren Patienten. Der mündliche Vortrag wurde in unserer Pressemitteilung Vorläufige Ergebnisse von Merus zu Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab zeigen robuste Ansprechrate und günstiges Sicherheitsprofil bei Erstlinienbehandlung von rezidivierendem/metastasiertem HNSCC (28. Mai 2024) ausführlich dargestellt. Ein klinisches Update für diese Kohorte ist für das erste Halbjahr 2025 geplant.

Im Juli 2024 gab Merus bekannt, dass der erste Patient in LiGeR-HN2, einer Phase-III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Petosemtamab in der Zweit-/Drittlinienbehandlung des HNSCC im Vergleich zur Standardbehandlung, behandelt wurde. In dieser Studie werden die Patienten nach dem Zufallsprinzip auf eine Monotherapie mit Petosemtamab oder auf eine Chemotherapie nach Wahl des Prüfarztes mit einem einzigen Wirkstoff oder Cetuximab verteilt. Dies wurde in unserer Pressemitteilung Merus gibt Behandlung des ersten Patienten in Phase-III-Studie LiGeR-HN2 zu Petosemtamab bei rezidivierendem/metastatischem HNSCC in der Zweit- und Drittlinie bekannt (24. Juli 2024) beschrieben.

Merus präsentierte auf dem Kongress der European Society of Medical Oncology in Asien aktualisierte klinische Zwischenergebnisse zu Petosemtamab beim r/m HNSCC in der Zweitlinie und darüber hinaus, die eine Ansprechrate von 36 % bei 75 auswertbaren Patienten zeigten. Die mündliche Präsentation wurde in unserer Pressemitteilung Zwischenergebnisse der Monotherapie mit Petosemtamab von Merus zeigen weiterhin klinisch signifikante Aktivität bei 2L+ r/m HNSCC (7. Dezember 2024) ausführlich beschrieben.

Im Mai 2024 erteilte die FDA den BTD-Status für Petosemtamab zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder metastasiertem HNSCC, deren Erkrankung nach einer Behandlung mit platinbasierter Chemotherapie und einem Anti-PD-1- oder Anti-PD-L1-Antikörper fortgeschritten ist. Die Erteilung dieses Status wurde in unserer Pressemitteilung Petosemtamab erhielt von der FDA der USA den Breakthrough-Therapy-Status (13. Mai 2024) ausführlich beschrieben.

Merus ist der Ansicht, dass eine randomisierte Zulassungsstudie zu HNSCC mit einem Endpunkt für die Gesamtansprechrate möglicherweise eine beschleunigte Zulassung unterstützen könnte und dass die Ergebnisse der Gesamtüberlebensrate aus derselben Studie möglicherweise den klinischen Nutzen für eine reguläre Zulassung belegen könnten.

Im dritten Quartal 2024 gab Merus bekannt, dass der erste Patient in einer Phase-II-Studie zur Beurteilung von Petosemtamab in Kombination mit Standard-Chemotherapie beim mCRC in der Zweitlinie behandelt wurde. Dies wurde in unserer Pressemitteilung Merus gibt Dosierung des ersten Patienten in Phase-II-Studie zu Petosemtamab bei Dickdarmkrebs in der Zweitlinie bekannt (8. Juli 2024) ausführlich beschrieben. Im vierten Quartal 2024 gab Merus bekannt, dass der erste Patient in einer Phase-II-Studie mit Petosemtamab als Monotherapie beim stark vorbehandelten (3L+) metastasierten Kolorektalkarzinom behandelt wurde. Dies wurde in unserer Pressemitteilung Merus gibt Verabreichung von Petosemtamab an ersten Patienten in Phase-II-Studie bei 3L+ mCRC bekannt (16. Dezember 2024) ausführlich beschrieben. Im Januar 2025 wurde der erste Patient in einer Phase-II-Studie mit Petosemtamab in Kombination mit Standard-Chemotherapie als Erstlinie beim mCRC behandelt. Wir gehen davon aus, in der zweiten Jahreshälfte 2025 erste klinische Daten für Petosemtamab bei mCRC vorlegen zu können.

BIZENGRI® (Zenocutuzumab-zbco: HER2 x HER3 Biclonics®)

Von der FDA zugelassen für Erwachsene mit fortgeschrittenem inoperablem oder metastasiertem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse oder nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), die eine Neuregulin-1-(NRG1)-Genfusion aufweisen und deren Erkrankung unter oder nach einer vorherigen systemischen Therapie fortgeschritten ist

Im Dezember 2024 erteilte die FDA die Zulassung für BIZENGRI® (Zenocutuzumab-zbco), die erste und einzige Behandlung für Erwachsene mit fortgeschrittenem, inoperablem oder metastasiertem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse oder NSCLC, die eine NRG1-Genfusion aufweisen und deren Erkrankung unter oder nach einer vorherigen systemischen Therapie fortgeschritten ist. Diese Indikationen sind im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens auf der Grundlage der Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR) und der Dauer des Ansprechens (Duration of Response, DOR) zugelassen. Die fortgesetzte Zulassung für diese Indikationen kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden. BIZENGRI® trägt auf der Packungsbeilage eine Black-Box-Warnung zu Embryo- und Fetotoxizität sowie Warnhinweise zu infusionsbedingten Reaktionen (IRR), Überempfindlichkeit und anaphylaktischen Reaktionen, interstitieller Lungenerkrankung (ILD)/Pneumonitis und linksventrikulärer Dysfunktion.1 Siehe "Wichtige Sicherheitsinformationen" unten. Dies wurde in unserer Pressemitteilung Merus gibt FDA-Zulassung von BIZENGRI ® (Zenocutuzumab-zbco) für NRG1+-Adenokarzinome der Bauchspeicheldrüse und NRG1+-nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) auf der Grundlage von Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus der eNRGy-Studie bekannt (4. Dezember 2024) ausführlich beschrieben.

Merus hat Partner Therapeutics eine exklusive Lizenz für die Vermarktung von BIZENGRI® zur Behandlung von NRG1+ Krebs in den USA erteilt. Dies wurde in unserer Pressemitteilung Merus und Partner Therapeutics geben Lizenzvereinbarung für die Vermarktung von Zenocutuzumab in den USA bei NRG1-fusionspositivem Krebs bekannt (2. Dezember 2024) ausführlich beschrieben.

MCLA-129 (EGFR x c-MET Biclonics®): Solide Tumoren

Studie zu MCLA-129 beim METex14-NSCLC läuft; Phase-II-Studie in Kombination mit Chemotherapie in der Zweitlinie und darüber hinaus beim EGFR-mutierten (EGFRm) NSCLC nimmt Patienten auf

Im dritten Quartal 2024 gab Merus bekannt, dass die ersten Patienten in die Phase-II-Studie zur Evaluierung von MCLA-129 in Kombination mit Chemotherapie bei EGFRm NSCLC in der Zweitlinie und darüber hinaus aufgenommen wurden. Eine Kohorte erhielt MCLA-129 in Kombination mit Paclitaxel und Carboplatin, eine weitere Kohorte MCLA-129 in Kombination mit Docetaxel. Wir sind weiterhin an einer Partnerschaft für MCLA-129 interessiert, um die Entwicklung von MCLA-129 und den potenziellen Nutzen für Patienten ausreichend zu finanzieren.

MCLA-129 ist Gegenstand einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta), die es Betta erlaubt, MCLA-129 zu entwickeln und potenziell exklusiv in China zu vermarkten, während Merus die weltweiten Rechte ausserhalb Chinas behält.

Kooperationen

Incyte Corporation

Seit 2017 arbeitet Merus mit der Incyte Corporation (Incyte) im Rahmen eines globalen Kooperations- und Lizenzabkommens zusammen, das sich auf die Erforschung, Entdeckung und Entwicklung von bispezifischen Antikörpern unter Verwendung der Merus-eigenen Biclonics®-Technologieplattform konzentriert. Für jedes Programm im Rahmen der Zusammenarbeit erhält Merus eine Erstattung für Forschungsaktivitäten und hat Anspruch auf potenzielle Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsmeilensteine sowie auf Umsatzbeteiligungen für alle Produkte, sofern diese zugelassen werden.

Eli Lilly and Company

Im Januar 2021 gaben Merus und Eli Lilly and Company (Lilly) eine Forschungskooperation und eine exklusive Lizenzvereinbarung zur Entwicklung von bis zu drei CD3-aktivierenden T-Zell-umlenkenden bispezifischen Antikörpertherapien bekannt, die die Biclonics®-Plattform und das proprietäre CD3-Panel von Merus mit der wissenschaftlichen und rationalen Arzneimittelentwicklungskompetenz von Lilly kombinieren. Die Zusammenarbeit macht gute Fortschritte, und drei Programme befinden sich in verschiedenen Phasen der präklinischen Entwicklung.

Gilead Sciences

Im März 2024 gaben Merus und Gilead Sciences eine Zusammenarbeit zur Entdeckung neuartiger trispezifischer T-Zell-Engager auf Antikörperbasis bekannt, die die patentierte Triclonics®-Plattform von Merus nutzen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Merus die Forschungsaktivitäten für zwei Programme im Frühstadium leiten, mit der Option, ein drittes zu verfolgen. Gilead wird das Recht haben, die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelten Programme nach Abschluss ausgewählter Forschungsaktivitäten exklusiv zu lizenzieren. Wenn Gilead seine Option zur Lizenzierung eines solchen Programms aus der Zusammenarbeit ausübt, ist Gilead für zusätzliche Forschungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten für dieses Programm verantwortlich. Merus erhielt von Gilead eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar in Form von Stammaktien von Merus und eine Vorauszahlung in Höhe von 56 Millionen US-Dollar.

Ono Pharmaceutical

Im Jahr 2018 gewährte das Unternehmen Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Ono) eine exklusive, weltweite, gebührenpflichtige Lizenz mit dem Recht, eine begrenzte Anzahl von bispezifischen Antikörperkandidaten, die auf der Biclonics®-Technologieplattform von Merus basieren und auf eine nicht genannte Zielkombination gerichtet sind, zu erforschen, zu testen, herzustellen, zu verwenden und zu vermarkten. Im dritten Quartal 2024 erreichte und erhielt Merus eine Meilensteinzahlung für die Einreichung eines IND-Antrags (Investigational New Drug) in Japan.

Biohaven

Im Januar 2025 gaben Merus und Biohaven eine Forschungskooperation und eine Lizenzvereinbarung für die gemeinsame Entwicklung von drei neuartigen bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) bekannt, die die führende Technologieplattform Biclonics® von Merus und die ADC-Konjugations- und Payload-Plattformtechnologien der nächsten Generation von Biohaven nutzen. Im Rahmen der Vereinbarung ist Biohaven für die präklinische ADC-Herstellung von drei bispezifischen Antikörpern von Merus im Rahmen gemeinsam vereinbarter Forschungspläne verantwortlich. Die Vereinbarung umfasst zwei bispezifische Programme von Merus, die mit der Biclonics®-Plattform generiert wurden, und ein Programm, das sich in der präklinischen Forschung von Merus befindet. Jedes Programm ist Gegenstand einer gegenseitigen Vereinbarung zur Weiterentwicklung, in deren Rahmen sich die Parteien die späteren externen Entwicklungskosten und die Vermarktung im Falle eines Fortschritts teilen.

Cash Runway, vorhandene Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere, die die Geschäftstätigkeit von Merus bis 2028 finanzieren sollen

Zum 31. Dezember 2024 verfügte Merus über Barmittel, Baräquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von 724,0 Millionen US-Dollar. Basierend auf dem aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens wird erwartet, dass die vorhandenen liquiden Mittel und marktgängigen Wertpapiere den Betrieb von Merus bis ins Jahr 2028 finanzieren werden.

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024

Die Umsatzerlöse aus Kooperationen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 sanken im Vergleich zum Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 um 7,8 Mio. US-$, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Umsatzerlöse von Lilly um 8,4 Mio. US-$ und von Incyte um 6,4 Mio. US-$, die durch einen Anstieg der Umsatzerlöse von Gilead um 4,8 Mio. US-$ und Sonstiger Umsatzerlöse um 2,2 Mio. US-$ ausgeglichen wurden. Der Rückgang der Umsatzerlöse von Lilly ist im Wesentlichen auf eine geringere Abschreibung von Vorauszahlungen in Höhe von 4,8 Mio. US-$ und Erstattungen in Höhe von 3,6 Mio. US-$ zurückzuführen. Der Umsatzrückgang bei Incyte ist im Wesentlichen die Folge geringerer Meilensteinzahlungen in Höhe von 5,0 Mio. US-$ und Erstattungszahlungen in Höhe von 1,4 Mio. US-$. Die Umsatzerlöse von Gilead stiegen aufgrund des Beginns der Kooperationsvereinbarung im Jahr 2024, was zu einer Erhöhung der Abschreibung von Vorauszahlungen in Höhe von 4,8 Mio. US-Dollar führte. Die Sonstigen Umsatzerlöse stiegen im Wesentlichen aufgrund höherer Meilensteinzahlungen in Höhe von 2,1 Mio. US-$.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 um 84,7 Mio. US-$ im Vergleich zum Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023. Dies lässt sich hauptsächlich auf einen Anstieg der Kosten für externe klinische Dienstleistungen und die Herstellung von Arzneimitteln um 66,6 Mio. US-$ zurückführen, die in erster Linie Kosten für die Weiterentwicklung unseres Petosemtamab-Programms und Kosten für die Erfüllung unserer Verpflichtungen im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarungen im Zusammenhang mit unseren Programmen sowie einen Anstieg der personalbezogenen Kosten beinhalten. Eingeschlossen sind auch aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 11,8 Mio. US-$ aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl und des gestiegenen Aktienkurses, Beratungskosten in Höhe von 5,5 Mio. US-$, Kosten für Einrichtungen und sonstige damit verbundene Kosten in Höhe von 0,7 Mio. US-$ sowie Kosten für Verbrauchsmaterialien in Höhe von 0,2 Mio. US-$, die durch einen Rückgang der Abschreibungen in Höhe von 0,1 Mio. US-$ ausgeglichen wurden.

Die allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen stiegen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 im Vergleich zum Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 um 23,0 Mio. US-$, hauptsächlich aufgrund höherer Personalkosten, einschliesslich aktienbasierter Vergütungen in Höhe von 12,6 Mio. US-$ aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl und des gestiegenen Aktienkurses, Beratungskosten in Höhe von 6,8 Mio. US-$, Rechtskosten in Höhe von 1,8 Mio. US-$, Kosten für Einrichtungen und Abschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. US-$ sowie Kosten für geistiges Eigentum und Lizenzen in Höhe von 0,7 Mio. US-$. Sonstige Nettoerträge bestehen aus Zinserträgen auf unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf Konten, Wertzuwächse der Investitionserträge und Nettodevisengewinne oder -verluste auf unsere in Devisen lautenden Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und handelbaren Wertpapiere sowie Verbindlichkeiten und Forderungen.

MERUS N.V.

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Amounts in thousands, except share and per share data) 2024 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 293,294 $ 204,246 Marketable securities 243,733 150,130 Accounts receivable 1,261 2,429 Prepaid expenses and other current assets 30,784 12,009 Total current assets 569,072 368,814 Marketable securities 187,008 57,312 Property and equipment, net 10,770 12,135 Operating lease right-of-use assets 9,254 11,362 Intangible assets, net 1,679 1,800 Deferred tax assets 1,520 1,199 Other assets 3,390 2,872 Total assets $ 782,693 $ 455,494 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 4,164 $ 4,602 Accrued expenses and other liabilities 43,957 38,482 Income taxes payable 7,317 1,646 Current portion of lease obligation 1,704 1,674 Current portion of deferred revenue 29,934 22,685 Total current liabilities 87,076 69,089 Lease obligation 8,208 10,488 Deferred revenue, net of current portion 39,482 19,574 Total liabilities 134,766 99,151 Commitments and contingencies (Note 10) Shareholders’ equity: Common shares, €0.09 par value; 105,000,000 and 67,500,000 shares authorized at December 31, 2024 and 2023, respectively; 68,828,749 and 57,825,879 shares issued and outstanding at December 31, 2024 and 2023, respectively 6,957 5,883 Additional paid-in capital 1,664,822 1,126,054 Accumulated deficit (968,387 ) (753,061 ) Accumulated other comprehensive (loss) income (55,465 ) (22,533 ) Total shareholders’ equity 647,927 356,343 Total liabilities and shareholders’ equity $ 782,693 $ 455,494





MERUS N.V.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS

(Amounts in thousands, except share and except per share data) Year Ended December 31, 2024 2023 2022 Collaboration revenue $ 36,133 43,947 41,586 Total revenue 36,133 43,947 41,586 Operating expenses: Research and development 225,368 140,658 149,424 General and administrative 82,832 59,836 52,200 Total operating expenses 308,200 200,494 201,624 Operating loss (272,067 ) (156,547 ) (160,038 ) Other income (loss), net: Interest (expense) income, net 30,789 14,510 2,722 Foreign exchange (losses) gains, net 34,103 (9,710 ) 26,022 Other (losses) gains, net — — 1,059 Total other income (loss), net 64,892 4,800 29,803 Loss before income tax expense (207,175 ) (151,747 ) (130,235 ) Income tax expense 8,151 3,192 959 Net loss $ (215,326 ) $ (154,939 ) $ (131,194 ) Other comprehensive income (loss): Currency translation adjustment (32,932 ) 7,915 (21,227 ) Comprehensive loss $ (248,258 ) $ (147,024 ) $ (152,421 ) Net loss per share allocable to common shareholders: Basic and diluted $ (3.35 ) $ (3.00 ) $ (2.92 ) Weighted-average common shares outstanding: Basic and diluted 64,220,765 51,605,444 44,919,084

Die vollständigen Verschreibungsinformationen, einschliesslich der Black-Box-Warnung, finden Sie unter BIZENGRI.com/pi .

Literaturangabe: 1. BIZENGRI. Verschreibungsinformationen. Merus N.V.; 2024.

