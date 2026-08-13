Mermaid Maritime: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mermaid Maritime hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 79.2 Millionen SGD in den Büchern – ein Minus von 45.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mermaid Maritime 146.1 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch