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19.10.2026 06:37:00
MERKUR PRIVATBANK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MERKUR PRIVATBANK stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.260 EUR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36.9 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35.2 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.ch
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