Merkel und Macron planen Initiative für Wirtschaftserholung

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Frankreich wollen eine gemeinsame Initiative ergreifen, um die europäische Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder auf die Beine zu bringen. Wie das Bundespresseamt mitteilte, halten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron dazu am Nachmittag eine Videokonferenz ab. Im Anschluss, ab etwa 17.00 Uhr, würden sich beide in einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin und Paris zu einer deutsch-französischen Initiative für die wirtschaftliche Erholung Europas äussern, kündigte das Presseamt an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2020 04:18 ET (08:18 GMT)