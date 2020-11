Merkel spricht Dienstag mit Macron und Kurz über Terroranschläge

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Dienstag mit führenden EU-Politikern über eine gemeinsame Initiative gegen den islamistischen Terror sprechen. In einer Videokonferenz wolle sie das Thema mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel über ein gemeinsames Vorgehen sprechen, sagte Merkel laut Teilnehmerkreisen auf einer CDU-Präsidiumskonferenz.

Anschliessend soll das Thema am Freitag beim Treffen der Innenminister der Europäischen Union vorangetrieben und beim nächsten Europäischen Rat besprochen werden, sagte sie nach Angaben einer mit dem Gespräch des CDU-Präsidiums vertraute Person.

In der vergangen Wochen haben eine Reihe von islamistisch motivierten Anschlägen Entsetzen hervorgerufen. In Wien hat ein 20-järiger Islamist vier Menschen erschossen. Die Terrororganisation Islamischer Staat hat den Anschlag für sich reklamiert. In Frankreich hat zudem ein Extremist den Lehrer Samuel Paty geköpft, der sich zuvor im Unterricht für die Meinungsfreiheit eingesetzt hat. In Nizza hat ein Islamist drei Menschen in einer christlichen Kirche getötet.

