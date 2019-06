Merkel führt mit Sozialpartnern "intensiven Austausch" über Folgen von KI

MESEBERG/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) haben vor einem Treffen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften Gespräche über Chancen und Gefahren Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt angekündigt. "In diesen zehn Jahren hat sich die Arbeitswelt und die Produktionswelt auch erheblich verändert", sagte Merkel bei einem Statement vor dem 10. "Zukunftsgespräch" mit den Sozialpartnern im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg. "Das drückt sich auch in unserer heutigen Themensetzung aus."

Am Beispiel der Firma Bosch solle es einen "intensiven Austausch" darüber geben, welche Auswirkung KI auf das Unternehmen habe und was sie generell für den Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland und die Arbeitswelt bedeute. Merkel betonte zudem die jüngst beschlossene nationale Weiterbildungsstrategie. "Wir alle müssen umlernen", konstatierte die Kanzlerin. Damit die Menschen die Chancen aus den Disruptionen der Arbeitswelt wahrnehmen könnten, sei es gut, dass ein Austausch mit den Sozialpartnern geführt werde.

"Unsere Arbeitswelt ändert sich, deshalb ist es wichtig, dass wir die technischen Veränderungen betrachten, die jetzt auf uns zukommen", sagte Scholz. Mit Blick auf KI sei es wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass die Möglichkeiten genutzt würden und man sich vor den Sorgen und Gefahren schütze. Zugleich müsse man sicherstellen, dass es für die Beschäftigten "eine gute Welt bleibt mit guten Arbeitsplätzen", forderte der Bundesfinanzminister.

