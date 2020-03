Merkel fordert Neuauflage des EU-Türkei-Abkommens

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der Flüchtlingskrise eine Neuauflage des EU-Paktes mit der Türkei befürwortet. Bei allem Verständnis für die grosse Last, die die Türkei mit den Millionen aufgenommener Menschen trage, "sie kann kein Verständnis dafür erwarten, wenn sie eigene Probleme auf dem Rücken von Flüchtlingen zu lösen versucht, die dann an der griechisch-türkischen Grenze in einer Sackgasse stranden", sagte Merkel auf dem Deutsch-Griechischen Wirtschaftsforum in Berlin. Dieses Vorgehen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sei "inakzeptabel". Sie setzte sich deshalb "mit ganzer Kraft" dafür ein, "dass das EU-Türkei-Abkommen in eine neue Stufe überführt werden kann".

Am heutigen Montagabend werde es dazu ein Treffen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Erdogan geben. Dieses Gespräch sei "sehr wichtig", betonte Merkel, und es sei "durch viele Telefonate" auch "gut vorbereitet".

Der Regierung in Athen sagte die CDU-Politikerin "unsere volle Solidarität und unsere volle Unterstützung" zu. Auch Deutschland fühle sich "mit dafür verantwortlich", dass neben dem Schutz der Aussengrenzen auch den besonders verwundbaren oder unbegleiteten Kindern Hilfe gegeben werden müsse. "Das kann Griechenland nicht allein. Deswegen wird sich Deutschland an einer Koalition der Willigen mit einem angemessenen Anteil beteiligen", sagte die Kanzlerin. Die grosse Koalition hatte am Sonntag bei ihrem Treffen beschlossen, rund 1.000 bis 1.500 besonders schutzbedürftige Minderjährige aus den überfüllten Lagern in Griechenland zu holen, die meisten davon Mädchen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2020 10:22 ET (14:22 GMT)