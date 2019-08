Merkel empfängt Boris Johnson am Mittwoch in Berlin

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der neue britische Premierminister Boris Johnson treffen sich am Mittwoch erstmals persönlich. Die Kanzlerin werde den Tory-Chef um 18 Uhr mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt in Berlin empfangen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit. In den Gesprächen soll es sowohl um den EU-Austritt Grossbritanniens als auch um die zukünftigen deutsch-britischen Beziehungen gehen. Merkel und Johnson wollen noch vor dem persönlichen Treffen ein gemeinsames Pressestatement abgeben.

Demmer betonte, die Bundesregierung strebe einen geordneten Austritt Grossbritanniens an. "Alles andere wäre in niemandes Interesse." Man sei aber auch auf alles, was ein ungeordneter Brexit mit sich bringen würde, vorbereitet.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2019 05:49 ET (09:49 GMT)