Merkel: Dürfen in Corona-Pandemie das Erreichte nicht aufs Spiel setzen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eindringlich an die Bevölkerung appelliert, in den nächsten Wochen und Monaten Vorsicht walten zu lassen und nicht das Erreichte aufs Spiel zu setzen. In der Corona-Pandemie müsse man miteinander reden, damit Leben gerettet und ein erneuter Shutdown des öffentlichen Lebens verhindert werden könne. Dafür wolle sie alles tun.

"Wir haben mit Herbst und Winter eine schwere Zeit vor uns", sagte sie in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag. "Wir alle möchten das Leben, wie wir es kannten, zurückhaben. Und natürlich wollen das ganz besonders die jungen Leute in unserem Land. Aber: Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben. Wir dürfen es nicht dazukommen lassen, dass wieder landesweite Einschränkungen, wieder hohe ökonomische und emotionale Verluste drohen, dass ein sterbender Mensch im Krankenhaus oder Pflegeheim mutterseelenallein sterben muss."

Daher appelliere sie an alle, sich an die Regeln zu halten, die für die nächste Zeit weiter gelten müssen. Denn mit den Hygiene- und Abstandsregeln schütze man nicht nur Ältere und Risikopersonen, sondern auch "unserer offene, freie Gesellschaft als Ganzes", so die CDU-Politikerin.

"Ich bin sicher: Das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fussballstadien wieder voll sein. Und was für eine Freude wird das sein", so Merkel. "Aber jetzt müssen wir zeigen, dass wir weiter geduldig und vernünftig handeln und so Leben retten können. Jetzt müssen wir verstehen, dass es weiter auf jeden und jede einzelne ankommt. Darum bitte ich sie."

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in den vergangenen Wochen stetig gestiegen und lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts per Mittwoch bei 1.798 Fällen. Zu Beginn der Woche hatte Merkel gewarnt, dass in Deutschland bis Weihnachten rund 19.000 Neuinfektionen pro Tag geben könne, sollte der steigende Trend anhalten.

September 30, 2020 04:15 ET (08:15 GMT)