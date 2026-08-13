Meritz Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Meritz Financial hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4631.48 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Meritz Financial 4041.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 19’263.08 Milliarden KRW gegenüber 3’642.94 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch