Meritz Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Meritz Financial veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2925.64 KRW gegenüber 3712.00 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 13’134.77 Milliarden KRW gegenüber 3’932.11 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch