Meritage Hospitality Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Meritage Hospitality Group präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.08 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 133.6 Millionen USD – eine Minderung von 13.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 154.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch