Meritage Homes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Meritage Homes hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.04 USD gegenüber 1.39 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Meritage Homes im vergangenen Quartal 1.18 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meritage Homes 1.42 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch