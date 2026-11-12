Merit Turizm Yatirim ve Isletme präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Merit Turizm Yatirim ve Isletme hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.06 TRY, nach 0.870 TRY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merit Turizm Yatirim ve Isletme im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125.1 Millionen TRY. Im Vorjahresviertel waren 113.6 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch