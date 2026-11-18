MERIT Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 PLN. Im Vorjahresviertel hatte MERIT Spolka Akcyjna Bearer 0.040 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 20.4 Millionen PLN gegenüber 14.5 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch