Meridian präsentierte Quartalsergebnisse

Meridian hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 46.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch