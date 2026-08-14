Meridia RE IV SOCIMI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Meridia RE IV SOCIMI gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.010 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Meridia RE IV SOCIMI mit einem Umsatz von insgesamt 2.5 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 44.32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch