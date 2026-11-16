Meridia RE IV SOCIMI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Meridia RE IV SOCIMI hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.2 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 21.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch