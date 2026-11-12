Merida Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Merida Industry hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.59 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merida Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 2.09 TWD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Merida Industry mit einem Umsatz von insgesamt 6.04 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.23 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 16.50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch