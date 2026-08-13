Merida Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Merida Industry veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1.06 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merida Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 1.32 TWD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.00 Milliarden TWD – eine Minderung von 3.84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.28 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch