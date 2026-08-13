Mereo BioPharma Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mereo BioPharma Group hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch