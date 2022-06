Mereo-Aktie zieht zweistellig an, AstraZeneca-Aktie gewinnt: AstraZeneca wohl an Übernahme von Mereo BioPharma intressiert

AstraZeneca ist bereits Partner von Mereo . Laut dem Bericht, der keine Quellen ausweist, könnte der britische Pharmariese bei seinem Vorhaben Konkurrenz von einem der anderen Partner des Spezialisten für Krebs und seltene Krankheiten bekommen, darunter Novartis , Oncxerna und Ultragenyx.

Die AstraZeneca-Aktie gewann in London letzltich 1,68 Prozent auf 99,24 Pfund. Mereo-Titel sprangen im Handel an der NASDAQ derweil um 62,5 Prozent auf 1,3000 US-Dollar an.

LONDON (Dow Jones)