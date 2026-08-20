|
20.08.2026 06:37:00
Mercury Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mercury Systems stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.270 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercury Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 289.8 Millionen USD im Vergleich zu 273.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.500 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercury Systems -0.650 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahr hat Mercury Systems im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 983.62 Millionen USD. Im Vorjahr waren 912.02 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.