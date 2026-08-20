Mercury Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mercury Systems stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.270 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercury Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 289.8 Millionen USD im Vergleich zu 273.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.500 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercury Systems -0.650 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mercury Systems im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 983.62 Millionen USD. Im Vorjahr waren 912.02 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch