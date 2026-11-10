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10.11.2026 23:26:27
Mercury Systems Q1 Swings To Profit; Raises FY27 Outlook
(RTTNews) - Mercury Systems, Inc. (MRCY) on Tuesday posted a profit for the first quarter, a turnaround from a loss last year, reflecting record first-quarter revenue. The company also raised its full-year outlook, citing solid execution and operating performance.
For the first quarter, net income was $13.1 million, or $0.21 per share, compared with a net loss of $12.5 million, or $0.21 per share, in the year-ago quarter.
Revenue increased 12.4% to $253.2 million from $225.2 million.
The company raised its fiscal 2027 outlook, citing strong first-quarter execution.
"We delivered strong first-quarter fiscal 2027 results, with record first-quarter bookings, revenue, and adjusted EBITDA, and record backlog," said Bill Ballhaus, Mercury's Chairman and CEO. "Our first quarter results reflect robust organic growth and margins that are in-line with our target profile. Based on this solid execution, we are raising our outlook for fiscal year 2027."
Dave Farnsworth's role was formalized as Chief Operating Officer in addition to his responsibilities as Chief Financial Officer.
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