Mercury Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Mercury Systems hat am 11.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.190 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Mercury Systems mit einem Umsatz von insgesamt 273.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.88 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.650 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercury Systems ein EPS von -2.380 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 835.27 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 912.02 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch