Mercury Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mercury Systems hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mercury Systems -0.210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 253.2 Millionen USD – ein Plus von 12.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercury Systems 225.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch