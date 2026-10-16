MERCURY REALTECH INNOVATOR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MERCURY REALTECH INNOVATOR hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15.84 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MERCURY REALTECH INNOVATOR in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 452.4 Millionen JPY im Vergleich zu 395.5 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch