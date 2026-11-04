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Mercury General Aktie 951144 / US5894001008

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04.11.2026 08:18:12

Mercury General Slips To Loss In Q3 On Realized Losses

Mercury General
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(RTTNews) - Mercury General Corp. (MCY), an insurance services company, reported loss in its third quarter, compared to last year's profit, mainly due to realized investment losses in the period. Mercury posted a third quarter net loss of $13.685 million, 104.9 percent down from the year-ago profit of $280.403 million. On a per share basis, the net loss was $0.25, compared to previous year's net income of $5.06. Mercury's total revenues for the period totalled $1.381 billion, lower than $1.585 billion achieved in the third quarter year ago. Operating income for the comparable third quarters of 2026 and 2025 was $193.253 million and $213.687 million, respectively. Catastrophe loss net of reinsurance was 23 million for the third quarter, as against the prior year figure of $29 million. The company's premiums earned for the third quarter was $1.545 billion, up 9.6 percent from $1.410 billion in the same period last year. The third quarter net investment income, before tax, was $93.339 million, higher than last year's figure of $83.970 million. For the quarter, the California-based firm recorded net realized investment loss of $261.947 million, unlike the year-ago quarter's gain of $84.451 million. MCY shares closed Tuesday on the NYSE at $102.71, down 0.98 percent, and further lost 2.24 percent, trading at $100.41 in the after-hours activity. For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’391.94 19.48 SBBH9U
Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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