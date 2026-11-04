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04.11.2026 08:18:12
Mercury General Slips To Loss In Q3 On Realized Losses
(RTTNews) - Mercury General Corp. (MCY), an insurance services company, reported loss in its third quarter, compared to last year's profit, mainly due to realized investment losses in the period. Mercury posted a third quarter net loss of $13.685 million, 104.9 percent down from the year-ago profit of $280.403 million. On a per share basis, the net loss was $0.25, compared to previous year's net income of $5.06. Mercury's total revenues for the period totalled $1.381 billion, lower than $1.585 billion achieved in the third quarter year ago. Operating income for the comparable third quarters of 2026 and 2025 was $193.253 million and $213.687 million, respectively. Catastrophe loss net of reinsurance was 23 million for the third quarter, as against the prior year figure of $29 million. The company's premiums earned for the third quarter was $1.545 billion, up 9.6 percent from $1.410 billion in the same period last year. The third quarter net investment income, before tax, was $93.339 million, higher than last year's figure of $83.970 million. For the quarter, the California-based firm recorded net realized investment loss of $261.947 million, unlike the year-ago quarter's gain of $84.451 million. MCY shares closed Tuesday on the NYSE at $102.71, down 0.98 percent, and further lost 2.24 percent, trading at $100.41 in the after-hours activity. For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Mercury General Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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