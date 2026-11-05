Mercury General informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mercury General hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.25 USD. Im Vorjahresquartal waren 5.06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.38 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 12.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.58 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch