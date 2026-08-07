Mercury General gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mercury General liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mercury General die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 4.76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercury General noch ein Gewinn pro Aktie von 3.01 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.68 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercury General 1.48 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch