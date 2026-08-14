Mercuria gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mercuria liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mercuria die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 10.91 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercuria -0.410 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8.45 Prozent auf 996.4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.09 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch