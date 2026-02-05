Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
05.02.2026 13:53:54
Merck's ENFLONSIA Wins Health Canada Approval For Prevention Of RSV In Newborns And Infants
(RTTNews) - Merck & Co., Inc. (MRK), Thursday announced that ENFLONSIA, also known as clesrovimab, has been approved by Health Canada for the prevention of respiratory syncytial virus lower respiratory tract disease in neonates and infants born during or entering their first RSV season.
The approval is based on data from Merck's clinical development program, including the pivotal Phase 2b/3 CLEVER trial and the Phase 3 SMART trial.
Matthew Thornhill, Executive Director, Vaccines Business Unit at Merck Canada, commented, "The approval of ENFLONSIA adds a new option for RSV prevention in infants, supporting efforts to address an important public health concern."
In the pre-market hours, MRK is trading at $118.60, up 0.22 percent on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Merck Co.
|
04.02.26
|Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittwochabend freundlich (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
03.02.26
|US-Pharmakonzern Merck & Co enttäuscht mit Prognose für 2026 (AWP)
Analysen zu Merck Co.
