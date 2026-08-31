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31.08.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck am Montagabend mit Kursabschlägen

Merck Aktie News: Merck am Montagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Merck gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 147,76 USD.

Merck
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Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 147,76 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'233 Punkten realisiert. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,06 USD ab. Bei 147,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 345'042 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,19 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,58 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,79 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 04.08.2026. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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