Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Montagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Merck gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 147,76 USD.
Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 147,76 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'233 Punkten realisiert. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,06 USD ab. Bei 147,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 345'042 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,19 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,58 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,79 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 04.08.2026. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verdient
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
20:27
|Merck Aktie News: Merck am Montagabend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Handel in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.