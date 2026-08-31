Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Rot

Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 147,83 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'140 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 146,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 165'903 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,14 Prozent. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,79 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Merck gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 16.58 Mrd. USD gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Merck-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 2,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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