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30.10.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag gesucht

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 148,83 USD nach oben.

Merck
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Um 16:28 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 148,83 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'031 Punkten steht. Bei 151,24 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 149,76 USD. Zuletzt wechselten via New York 481'870 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (156,91 USD) erklomm das Papier am 26.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,43 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 82,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 18.09 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.80 Mrd. USD umgesetzt.

Die Merck-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Merck.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 2,71 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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