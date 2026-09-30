Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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30.09.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck gibt am Abend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 147,07 USD ab.
Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 147,07 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'135 Punkten steht. In der Spitze büsste die Merck-Aktie bis auf 146,23 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 149,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 463'194 Merck-Aktien.
Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 156,91 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,69 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2025 bei 78,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,41 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.80 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Merck die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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