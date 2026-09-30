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30.09.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag auf rotes Terrain

Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 147,51 USD.

Merck
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Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 147,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'370 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 147,35 USD aus. Bei 149,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 193'234 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,91 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 5,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 78,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,41 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 04.08.2026 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.58 Mrd. USD im Vergleich zu 15.80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Merck die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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