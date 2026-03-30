Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Abend ins Minus

Die Merck-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 118,06 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 45'300 Punkten realisiert. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 117,22 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,16 USD. Zuletzt wechselten 552'178 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 125,11 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 73,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,20 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.02.2026 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,19 USD. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 29.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Merck.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 5,12 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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