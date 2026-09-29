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29.09.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagabend seitwärts

Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagabend seitwärts

Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagabend ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 148,76 USD.

Merck
124.00 CHF 0.75%
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Mit einem Kurs von 148,76 USD zeigte sich die Merck-Aktie im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'281 Punkten steht. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 150,23 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 146,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 396'800 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,48 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,06 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 90,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,41 USD belaufen. Am 04.08.2026 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16.58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 15.80 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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